Faculty and Staff

Adjunct Faculty

Name

Education

Email
Prof. Marianna Crandall M.S.Ed, Temple University gilberm1@tcnj.edu
Prof. Alex Fiore M.S., Rutgers University fiorea@tcnj.edu
Dr. Michael Kalb Ph.D., Yale University kalbm@tcnj.edu
Dr. Steven Kotowich Ph.D., Stevens Institute of Technology kotowics@tcnj.edu
Prof. Liliana Lemanowicz M.S., Rowan University lemanowl@tcnj.edu
Prof. Daniel McGovern M.S., The College of New Jersey mcgove26@tcnj.edu
Dr. Steven Spayd Ph.D., Rutgers University spayds@tcnj.edu
Dr. Joseph Ward Ph.D., Temple University wardj@tcnj.edu

Emeritus Faculty

Name Research Area Education Email
Dr. Raymond J. Pfeiffer Astrophysics Ph. D., University of Pennsylvania pfeiffer@tcnj.edu
Dr. Paul Wiita Astrophysics Ph. D., Princeton University wiitap@tcnj.edu

Professional Staff

Name Title Phone Email
Erin Chamberlin Office Manager 771-2589 chambee2@tcnj.edu
Chris Zrada Laboratory Manager 771-2833 zrada4@tcnj.edu

Contact

Physics Department
Science Complex, Room P123
The College of New Jersey
P.O. Box 7718
2000 Pennington Rd.
Ewing, NJ 08628

609.771.2569

physics@tcnj.edu

Department Office

